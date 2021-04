MSK Honors Minority Cancer Awareness Month with Virtual Community Events

In honor of Minority Cancer Awareness Month, MSK is pleased to offer the following free, virtual programs to our community. To register for these events, please visit: https://bit.ly/3cyvhqc

Understanding Your Health Insurance

Monday, April 12, 2021, 4:00–5:00 pm EST

Understanding your insurance is an important part of managing your healthcare, join us to learn the basics about health insurance.

Cómo mantenerse al día con las pruebas de detección y el tratamiento del cáncer de mama durante una pandemia

Viernes, 16 de abril de 2021 de 3:30–4:30 pm EST

Únete La Oficina de Equidad en Salud de MSK y SHARE para compartir en un programa en español sobre el COVID‑19 y la importancia de las pruebas de detección del cáncer para las comunidades afroamericanas y Latinas

Take a Deep Breath

Tuesday, April 20, 2021, 1:30–2:30 pm EST

Exercise your lungs and mind as our experts walk you through deep breathing exercises, provide you with tips and information on how to quit smoking, and provide education on lung cancer screening.

Cooking with Karla Nutrition Workshop

Thursday, April 22, 2021, 1:00–2:00 pm EST

Learn from MSK Ralph Lauren Center’s registered dietician about healthy eating habits including a live food demonstration on how to prepare easy, affordable, nutritious meals.

Keeping up with Breast Cancer Screening and Treatment During a Pandemic

Tuesday, April 27, 2021, 2:30–3:30 pm EST

Join MSK’s Office of Health Equity and SHARE for a program on COVID-19 and the importance of cancer screenings for the African American and Latinx communities.

Reducir el riesgo de padecer cáncer mediante una alimentación saludable

Jueves, 29 de abril de 2021 de 3:00–4:30 pm EST

La nutrición es un componente importante para mantenerse saludable. Únete al Centro de MSK para la Promoción de la Salud y la Eliminación de Disparidades en el Cáncer entre los Inmigrantes, al Consulado General de México en Nueva York y a la Ventanilla de Salud para compartir un programa educativo en español y aprender sobre hábitos de alimentación saludable para reducir tu riesgo de padecer cáncer. Unete por Facebook Live @consulmexnuevayork @ventanilla.desaludny

To sign up to be notified about future events, please contact: communityaffairs@mskcc.org.